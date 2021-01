Belén Esteban por fin ha contado el motivo de su altibajo con Anabel Pantoja y es que aunque son íntimas amigas, están en una crisis por una cuestión profesional ajena a ‘Sálvame’. Anabel ya ha reconocido que la culpa es suya, cometió un error, hizo algo que le sentó mal a Belén Esteban y la aludida, dolida, no le habla a su amiga.

Pero eso no fue lo peor ni lo que se tomó a mal Belén. Y es que, al parecer, Anabel ha hecho una llamada a gente del equipo de Belén y le ha formulado dos preguntas que han desatado el enfado de la colaboradora: “¿Qué hacéis haciendo una campaña con Belén Esteban? ¿No os dais cuenta que me va a quitar toda la clientela?’ Y eso a mí me mata, yo nunca hubiera hecho eso”.