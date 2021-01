En redes sociales, Belén ha dedicado a su amiga un emotivo mensaje proclamando a los cuatro vientos que la quiere, que su amistad está por encima de todo y en plató ha reconocido que se fue “fatal” a casa porque no le gusta el comportamiento que tuvo con ella. Además, se ha dado cuenta de que se metió en un conflicto que no era el suyo, porque la discusión era de Anabel y Frigenti.

“Cuando me equivoco pido perdón”, continuaba Belén que tras el programa llamó a Anabel para disculparse. De hecho llamó a su amiga y a Frigenti porque cree que los tres estuvieron fatal: “Me equivoqué, no me fui contenta, mi actitud con Anabel no estuvo bien, creo que tampoco con Miguel estuve bien y la culpa que tengo que asumir, la asumo”.