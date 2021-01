La 'felicitación' de Campanario para 'Sálvame' que escandaliza a Belén Esteban y al resto de los colaboradores: “¿Tú ves esto normal? Es una cerdada”

El equipo de investigación ha recibido un mensaje por parte de María Jose Campanario, una felicitación que nos ha dejado, como poco, sorprendidos. El programa no podía emitir el contenido del mensaje, pero sí mostrárselo a los colaboradores en directo…

“¿Perdona? ¿Nos ha mandado esto?”, se preguntaba Paz Padilla y Belén Esteban no daba crédito: “¿Tú ves esto normal? Es una cerdada”. La presentadora reproducía parte del contenido para que nos hiciéramos una idea y reproducía: “Cuando te has portado mal todo el año y quieres arreglarlo el último minuto y te vuelves muy amable con Papá Noel… mucho, mucho, pero mucho, mucho”.

Mila Ximénez negaba mirando la imagen: “Yo pensé que no estaba bien de la cabeza, ahora lo confirmo y me parece una cerda, yo se lo mandaría a sus hijos adolescentes ¡Tú no estás bien chavala, acuéstate antes!”