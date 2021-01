“Claro nos ponemos hijos… no cariño, tú tienes dos, tu marido tres y yo una”, insistía la colaboradora que se quejaba de que por otro lado no se preocupen de cosas tan básicas como el curso en el que está su hija.

No era más que un comentario, pero Belén advertía que habría más: “Mañana me lo van a poner, que hoy me han dicho que no hay tiempo”.