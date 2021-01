Belén Esteban responde a la "provocación" de María José Campanario: "La madre soy yo"

Y también había alusiones a Belén Esteban. De hecho, hablando de los hijos, nos contaba que su hija no quiere participar del mundo de la televisión, que está hablando con abogados para que la prensa no la moleste… pero también había un momento en el que, hablando en plural sobre su marido y ella decía: “Tenemos tres hijos”.

Así que Belén Esteban le ha dejado las cosas claritas: tiene dos hijos y su marido tres. “Viven en un mundo que no es el real, que no diga eso porque sabe que me provoca, su madre soy yo, su padre es su marido y ella es la madre de sus hermanos, tampoco es de pensar mucho”, se quejaba Belén Esteban.

Es más, está convencida de que hizo estas declaraciones de una forma totalmente intencionada: “¿Pensáis que no lo hace para que la saquemos aquí? ¿Para qué hace ese comentario? A mí no se me ocurriría pero el teléfono no le va bien, dice cosas que no tiene que decir”.