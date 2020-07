El enfado de Belén con 'Sálvame' por desvelar que hablaba con Paloma Cuevas: "Ni que fuera esto Rappel"

Una persona que aseguraba pertenecer al entorno cercano de Enrique Ponce y Paloma Cuevas ha visitado 'Sálvame' para desvelar alguno secretos del torero y su ex esposa, con los que ha compartido lo últimos 25 años. Tras ver a Belén Esteban hablar muy seria por teléfono, Kiko Hernández ha ido a preguntarle con quién estaba hablando. " ¿No se puede decir? ", ha preguntado a su compañera. "No" ha respondido ella tajante".

Sin embargo, un faldón anunciaba en televisión la identidad de la persona con la que estaba hablando la colaboradora: Paloma Cuevas. "Lo ponía en el faldoncito", le ha contado Rafa Mora. "Pues yo no he dicho nada. Pues no. Ahí lo pondrá, pero a mí nadie me ha preguntado con quién estaba hablando. Es que a lo mejor estaba hablando con Justin Bieber", se ha quejado la tertuliana. "Es que esto parece que es Rappel".