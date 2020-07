La reunión entre Enrique Ponce y la familia de Paloma Cuevas habría terminado "a gritos", según Pepe del Real

"El torero fue a explicar a sus todavía suegros el motivo de su ruptura. Hubo una larga conversación y la madre de Paloma Cuevas perdió un poco las formas y levantó la voz al no estar de acuerdo con que el torero se saltase el pacto al que habían llegado. Lo que les parece fatal es que él no fuese un poco más cauto al salir con su nueva ilusión. También le echan en cara no haber sido más sincero con ellos y creen que no se ha portado bien con la familia. Hubo una discusión, gritos y la cosa ha terminado fatal entre ellos", ha desvelado el periodista.