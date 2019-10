Belén Esteban, a Rosa Benito: "Si fuera mala persona, con una cosa que dijera se liaba”

La ‘guerra’ de Rosa Benito y Belén Esteban se ha despertado por unos likes tanto de Rosa como de su hija Chayo en los que la colaboradora de 'Sálvame' no sale muy bien parada. Eso provocó el enfado de Belén pero, desde ‘Ya es mediodía’, Rosa ha dicho que va a dar “los likes que quiera”, niega haber agachado la cabeza para no saludar a Kiko Hernández y lanza una pullita: “Llevo mucho tiempo fuera y continuamente se me está nombrando, que me dejen un poco tranquila”.