Belén Esteban cambia de opinión y hará exclusiva de su boda: “Me hace ilusión salir en ‘¡Hola!, me lo pagan y quiero que la gente me vea de novia”

María Patiño nos ha dado la noticia: habrá exclusiva de la boda de Belén Esteban aunque será "inusual" porque no estarán los ingredientes habituales en este tipo de reportajes. Minutos después, la protagonista nos ha confirmado la noticia: "Hay exclusiva, va a salir en '¡Hola!', pero quiero que quede claro nadie tiene obligación de salir".

"La hace Belén Esteban y nadie más", ha dejado claro Belén, que ha llamado ya a algunos compañeros y llamará al resto a lo largo del día para contárselo en persona pero ya nos ha advertido: "He cambiado de opinión y sí la voy a hacer, entiendo que la gente me pueda criticar y lo respeto".

Pero ¿Qué ha motivado su decisión? La colaboradora de 'Sálvame' ha sido tajante: "Me hace ilusión salir en '¡Hola!', me lo pagan y me da la gana", ha dicho Belén que además confiesa que quiere que la gente le vea en unas fotos bonitas vestida de novia.