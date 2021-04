Jesulín de Ubrique ha viajado a Madrid este fin de semana por cuestiones profesionales pero no ha aprovechado la oportunidad para ver ni a su hija Julia, que reside en Madrid y acaba de cumplir su mayoría de edad, ni a su hija Andrea, a quien lleva años sin ver. Nada más ver la imagen del torero en 'Sálvame', Belén Esteban se daba la vuelta con evidente gesto de enfado… ¿Qué ha pasado?

Julia Janeiro se ha convertido en principal objetivo de la prensa tras cumplir sus 18 años. La joven no ha podido estar arropada por sus padres en una fecha tan especial ya que vive en Madrid y ellos en Andalucía, pero su padre ha visitado Madrid por compromisos laborales.

Sin embargo, el torero no ha visitado a ninguna de sus dos hijas. ‘Sálvame’ arrancaba la tarde con esta noticia, todos los colaboradores veían la imagen en le pantallón pero Belén Esteban se daba la vuelta, evidentemente molesta.

"La parte que a mí me toca está acostumbrada"

Minutos después, nos contaba que ya sabía que su expareja había estado en Madrid y, sarcástica, decía: “Es más, ha ido a comer a restaurantes donde voy yo”. La colaboradora no quería decir nada de Julia, pero añadía: “La parte que a mí me toca está acostumbrada, pero no pasa nada, cada uno en la vida tiene lo que se merece”.