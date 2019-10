Belén Esteban brota contra Maite Galdeano: "A mí no me hicieron un bombo"

Durante unos segundos, con media sonrisa y evidente enfado, Belén Esteban ha escuchado unas polémicas grabaciones en las que Maite Galdeano arremete contra ella. No hemos oído las palabras de Maite, pero la respuesta de la colaboradora de ‘Sálvame’ no dejaba lugar a dudas: “A mí no me hicieron un bombo, mi pareja entonces y yo la hicimos con mucho amor”.