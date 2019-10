Rosa Benito, ante las críticas: "Ladran, luego cabalgamos"

Unos tuits de Rosa Benito y su hija Chayo Mohedano reactivaron la guerra con Belén Esteban en particular y con ‘Sálvame’ en general. Se dice que la excolaboradora evita encontrarse en la cadena con sus antiguos compañeros y ella opta por el sarcasmo ante las preguntas de la prensa: “Ya no me molesta, que hablen, como decía el Quijote ‘ladran, luego cabalgamos”.