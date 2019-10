Belén Esteban responde a los ataques de Raquel Salazar: “¿Que estoy despendolada? Preocúpate de ti”

A Raquel Salazar no le ha gustado ni un pelo que Belén Esteban llame “mueble” a su hija como concursante de ‘GH VIP’ y tampoco que incida en circunstancias como que nunca ha cogido un autobús sola.

Así que, a través de sus redes sociales, Raquel ha acusado a Belén de querer “vengarse” de ella, le llama “falsa”, “niñata” y “pesada” y dice estar harta de ataques: “Pues si no ha cogido nunca el autobús olé por mi hija que no tiene vida corrida y no está despendolada”.