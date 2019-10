Belén Esteban sorprende y se impone a todos como presentadora: sus zascas a los mandos de 'Sálvame'

"Esperemos que nos diga el recado y el recadero"

Jorge Javier recoge el testigo como presentador

Jorge Javier ha vuelto para seguir con el programa y ha tachado a Belén de ser un poco “mandona” a lo que Belén ha contestado: “Yo no les doy palmas para que se suban encima de mi como tú haces”. Pero la cosa no ha quedado ahí y el presentador ha recalcado lo bien que se llevan ahora Kiko Matamoros y Belén porque no se puede creer que ésta le haya perdonado. "¿Me estás picando? Te lo digo porque hoy vengo con 36 vídeos", le ha advertido la colaboradora a Jorge. Además, ha dejado claro que no solo le ha perdonado a él, también ha perdonado a Jorge y a todos lo que han hablado "mal" de ella y es que, si alguien le lanza "pullitas", ella contesta.