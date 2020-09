Belén Esteban regresa de las vacaciones con una contundente decisión: "No voy a hablar de política ni del Rey"

Belén Esteban ha regresado a 'Sálvame' después de sus vacaciones. La colaboradora ha confesado que no tenía muchas ganas de volver, "pero hay que regresar a la rutina", decía. Belén ha estado en Tenerife disfrutando de sus días de descanso, aunque jamás pensó que su vuelta sería tan turbulenta .

La colaboradora denunció que el aeropuerto de Madrid-Barajas no tenía las medidas de seguridad anti covid que ella esperaba. "A mí nadie me ha preguntado si he estado en contacto con algún positivo. Yo hablo como cualquier persona y porque pago mis impuestos, por eso hablo", defendía.