Jorge Javier Vázquez abandona el plató tras un fuerte enfrentamiento con Belén Esteban

Todo ha comenzado cuando Belén Esteban ha alzado la voz por muchas personas de su entorno que lo han pasado mal por la crisis del coronavirus y no ha dudado en lanzarle un rapapolvo a los políticos . Tras volver de publicidad, Jorge Javier Vázquez le ha comentado que no estaba de acuerdo con sus palabras pero que lo respetaba. Pero Belén ha dicho algo que ha provocado el enfado de Jorge Javier.

Belén considera que su discurso le ha parecido “un rollazo” al presentador porque “él no lo vive” y esto ha sido la chispa que le ha hecho explotar a Jorge Javier: “Estoy hasta el mismísimo de que me digan que ‘tú no lo vives’, no te lo voy a consentir. No vayas con ese rollo barato”, comenzaba a decir.

Jorge asegura que tiene familia que lo está pasando “igual de mal” que la de Belén, pero que él no lo cuenta: “No me pongas en tu mismo lugar. Me voy a cabrear y mucho. Estoy del discursito de ‘mis amigas viajan en metro’, ¿de qué coño te crees que viven mis hermanas? No vayas por ahí porque vamos a acabar muy cabreados. No me vas a dar lecciones de nada”, continuaba el presentador, visiblemente afectado.