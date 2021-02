Canales cuenta de qué conoce a Martina y revela si ha vuelto con Isabel

Canales no ha negado que conozca a Martina , pero ha señalado que tan solo coincidieron "en un photocall y nunca más". No obstante, sí reconocía que ha compartido con ella "algunos whatsapps o mensajes de Instagram" .

"Esto va a quedar cono una anécdota. Alguien que dice que me ha 'olido'... me parece todo una broma y como tal me lo tengo que tomar. Bastante penitencia he pagado ya ", aseguraba.

Además, aprovechaba para negar que haya vuelto con Isabel y que se lo haya callado para cerrar una exclusiva: "No estoy con mi pareja. Llevo dos meses intentando y haciendo lo posible por recuperar a la persona a la que amo. Eso es a lo que yo me he dedicado. Yo he ido y he tenido la ocasión de salir a correr con ella, que es lo que han salido las fotos, y en otra ocasión a comer. Pero de ahí a una reconciliación no".