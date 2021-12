Canales Rivera se sincera sobre su 'ruptura' con Alba Carrilo: "No estoy afectado para nada"

"Hay un momento en el que trato de dar mi versión. Yo vi el bolígrafo con Cristina, pero no lo cogió. Un día que fue a hacer la compra coge el bolígrafo para hacer la lista. A los diez segundos lo dejó en una bandeja. Entiendo lo de Alba porque es su madre, pero yo intenté explicarlo y no se me dejó. No voy a entrar en una guerra que no me pertenece", deja claro.