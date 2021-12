Jorge Javier pide a Lucía Pariente que abandone el plató tras llamarle "bravucón" y ella se niega: "Estás mintiendo"

Tras sus palabras, Lucía Pariente se ha referido a Jorge Javier como "bravucón", lo que no le ha gustado nada al presentador y le ha pedido que se marche del plató, mientras ella ha seguido insistiendo en que no ha mentido con el tema del bolígrafo y se ha negado a marcharse del plató: "No, lo siento mucho, no lo voy a abandonar porque no he dicho ninguna mentira".