Alba Carrillo, sobre su relación con Canales: "No hay que poner etiquetas, nos lo pasamos genial"

Alba Carillo y Canales podrían ser más que amigos

La modelo no quiere poner nombre a su relación

Alba Carillo tiene una nueva ilusión. Se trata de también colaborador de la cadena, Antonio Canales. La modelo reconoce que se lo están pasando muy bien, pero niega que sean pareja. "Es que me parece alucinante ya el tema pareja. No estoy en pareja, es de lo que huyo ahora, somos amigos. Le conozco, me cae fenomenal, me lo estoy pasando genial en la vida, en general. Fuimos a un sitio de flamenquito, nos lo pasamos fenomenal", desvela la tertuliana.

La modelo asegura que volverán a verse, pero no quiere poner nombre a su relación con el matador. "No seáis antiguos, siempre estáis hablando de la libertad de la mujer, no pongáis etiquetas", ha pedido.

Alba abandona la conexión con 'Ya son las ocho' muy enfadada

El programa ha recuperado un tuit en el que la modelo criticaba a los toreros. La exconcursante de 'GH VIP 7' ha asegurado que pese a estar conociendo a Canales, sigue teniendo la misma opinión sobre el mundo taurino. "No he ido en mi vida", ha asegurado. Gloria Camila ha intervenido y ha defendido la profesión.

"A mí me parece un arte. La gente es poco conocedora del mundo del toro. Ella misma ha dicho que nunca ha ido. Es hablar sin conocer un tema. Para conocer a una persona también tendrás que conocer su profesión y a qué se dedica", ha defendido la hija de Ortega Cano.