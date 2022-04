Marta Riesco está en el punto de mira de la prensa desde que saliera a la luz su relación con Antonio David y aunque ella ha dejado claro que no quiere formar parte de esto y está centrada en su carrera profesional, muchos son los que creen que esto no es del todo así.

Carlos Lozano, presente en la mesa de debate de 'Sálvame' ha querido dar un consejo a la reportera, tras desvelar que tiene relación con ella: "La conozco desde hace mucho tiempo, he cenado con ella. Hemos ido a cenar muchas veces. La conozco bien".

"Creo que no estás siendo muy coherente, al final la vas a liar, ya sabes con quién estás. Al final esto te va a pasar factura", ha desvelado Carlos, a lo que ha añadido: "Va a tener que hablar de Antonio y de todo el mundo y la van a liar. Centrarte en tu programa, no te metas con familia, ex,... Te lo digo como consejo, al final creo que va a haber movida".