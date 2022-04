El Dioni, el conocido como el ladrón más famoso de España desde hace 33 años tras robar el furgón por el que tan conocido le hizo, asegura para 'Sálvame' que no hay ni un solo día, desde entonces, que la gente no recuerde este hecho y "ya no lo aguanta más".

"Soy una persona normal y esto es una mochila que no me deja caminar. Se me parte el alma ir con mis nietos y recordar aquel hecho", explica para el programa. Y es que asegura que necesita cambiar, motivado por una depresión que ha pasado hace unos meses: "Dioni, vengo a despedirme de ti, es la última vez que hablamos cara a cara, estos ojos que tantos chistes te han sacado, no los vas a volver a ver".