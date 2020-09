Carlota Corredera responde a Carmen Borrego: “Veo a Terelu hecha polvo y me da mucha pena”

Carmen Borrego concedió una entrevista que ha provocado una auténtica tormenta mediática. Dijo en una portada que Rocío Flores nunca recuperará la relación con su madre porque Rocío Carrasco no perdonará a su hija y, aunque ha matizado que es una opinión, sus declaraciones han provocado la polémica dado que Carmen es íntima amiga de Rocío.

Así hemos descubierto que tienen un hermano, no secreto pero sí anónimo, y han pedido que lo siga siendo. En concreto, fue Terelu quien confirmó la noticia pero pidió y recordó que a su hermano le ampara la ley para seguir siendo anónimo.

Tras esta polémica, le reprochaban a Carmen que todo lo que hace le salpica al resto de su familia, ella respondía que le gustaría asumirlo sola y, pasado el fin de semana, Carlota Corredera tomaba la palabra en ‘Sálvame’ para responderle: “Es que no es así. Veo una Terelu que está hecha polvo y me da mucha pena, así te lo digo”.

Y no es la única que lo ve, Gema López apuntaba que vio a Terelu “tragándose un sapo” que no le correspondía y recordando que siempre ha dicho que la excolaboradora de ‘Sálvame’ está “hasta las narices” de tapar agujeros que no son los suyos.