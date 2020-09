Carmen Borrego habla sobre la situación familiar de Rocío Flores: "No creo que recupere a su madre"

Por primera vez, la colaboradora ha asegurado que ella como madre “no actuaría” como Rocío. Además, ha sido así de clara cuando le han preguntado por una posible reconciliación de Rocío Carrasco con su hija, con la que no se habla desde hace siete años: “No creo que Rocío Flores recupere a su madre . A lo mejor algún día tienen un encuentro, pero no van a tener una relación de madre e hija”.

Por si fuera poco, Carmen Borrego ha contado que su amiga Rocío “sufre mucho desde hace muchos años”. Además, ha hablado de la dura situación que vive al no tener relación con los miembros de su familia. “Que no hables de nadie de tu familia y que tu familia se dedique a hacer lo que hacen…”, ha expresado. Al ser preguntada sobre si considera que Rocío Flores ha hablado mal de su madre, esta ha sido su respuesta: “Su hija no ha hablado mal de ella, dice que quiere recuperar a su madre”. Sin embargo, Carmen cree que no lo conseguirá. Están han sido las duras palabras que ha pronunciado: “Creo que no. Rocío Carrasco nunca perdonará a su hija”.