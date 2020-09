Carmen Borrego responde a si ha traicionado a Rocío Carrasco y advierte a Antonio David: "A mí no me amenaza nadie"

La colaboradora se sienta junto a la presentadora y lo primero que han querido tratar son las declaraciones de Carmen con respecto a las críticas de Emma García: "Me importa y me afecta lo que tú me dices", comenta Borrego. Aclarado esto, la presentadora le pregunta por qué ha concedido esta entrevista tan polémica para hablar sobre el conflicto entre Rocío Carrasco y su hija Rocío Flores.

La situación económica de Carmen Borrego

Carmen Borrego responde a Antonio David Flores

Antonio David Flores fue uno de los más críticos con Carmen y ella dice no tener nada que ocultar antes las acusaciones del colaborador: "Jamás he hablado de mi separación, de mi exmarido, ni de mis hijos... y no lo voy a hacer". Eso sí, "quiero dejar claro que no tengo nada que ocultar ni tengo nada de miedo. Saca lo que quieras, bajo tu responsabilidad porque hablarás de personas que no son públicas. A mí no me amenaza nadie".