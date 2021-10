Carlota Corredera, sobre el documento presentado por Rocío Carrasco ante el juez: "Deja muy mal a Ortega Cano"

A su salida de los juzgados, Rocío Carrasco aseguraba que se había visto obligada a presentar ante el juez un documento que no quería que viese la luz: "Ha ido bien… Me he visto obligada a aportar un documento, el único que no me hubiera tenido que aportar en mi vida y tengo que deciros que había mucha insistencia en que se aportaran documentos pero ahora en la vista hay mucha insistencia en que los documentos que se han aportado, se quiten del procedimiento".