Marta López: "Yo creo que Olga ha vivido engañada, ella no me contó toda la verdad"

Marta está convencida de que Olga Moreno "ha vivido engañada" y ciega por su amor por el exguardia civil: "Ella no me ha contado toda la verdad, ella a mí siempre me ha mostrado que entre ellos las cosas iban bien". Marta defiende a ultranza a su compañera de reality: "Ella nunca va a hablar mal de Antonio David porque le quiere y por el bien de los niños, tanto de los hijos de él como de la niña que tienen en común".

Marta ha retratado a una Olga empequeñecida ante su marido: "Olga no quiere saber nada de este mundo de la televisión, ella podía haber dado entrevistas tras su vuelta de Honduras y no lo ha hecho". Para Marta, Olga está llena de inseguridades y miedos, Carlota por su parte cree Olga Moreno se ha marcado un "Rosa Benito": "Le ha pasado como a Rosa Benito cuando volvió de 'Supervivientes', pensaba que no podía vivir sin su marido y se ha dado cuenta de que no es así".