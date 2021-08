“Los datos de audiencias son datos públicos, yo no voy a discutir por eso, no son datos que yo me pueda inventar. Obviamente, él quería hacer daño con eso, y me llamó vendedora de humo”, continuaba la presentadora antes de mandarle un mensaje: “Yo seré una vendedora de humo, soy muchísimas cosas, pero en el tema de las cifras, no hay ni trampa ni cartón. No me parece justo que en la gente cale ese mensaje, una mentira no se hace verdad por repetirla muchas veces”.