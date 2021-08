Tras dos casi tres meses en 'Sálvame', Antonio Canales no continuará como colaborador del programa. La dirección ha tomado esta decisión porque cree que no ha cumplido con las expectativas y el aludido, aunque sosegado, ha reaccionado con dureza.

'Sálvame' advertía que uno de los colaboradores presentes en el plató iba a recibir en directo la noticia de que su contrato no sería renovado. Tras varias especulaciones, Carlota Corredera tomaba la palabra y anunciaba: "La persona que no va a continuar trabajando en 'Sálvame' porque la dirección considera que no ha cumplido las expectativas que se depositaron en él es Antonio Canales".

El colaborador reaccionaba al principio con sosiego, decía que se lo esperaba y añadía que ya tiene trabajo en otra productora que también trabaja en Mediaset. Sin embargo, pronto dejaba claro su molestia: “Pues sí, ya era muy evidente (…) Donde no me quieren es porque no me merecen”. Asegura tener “valores” y que ha intentado hacerlo “lo mejor posible” pero no tiene “ninguna pena”.