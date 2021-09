Carlota Corredera, sobre la propuesta de celebrar con Kiko Matamoros la cumbre por la paz: "Si nos vemos las caras en un plató, él no tiene nada que perder pero yo sí"

24 horas antes de que se publicase la entrevista, Jorge Javier le contaba en directo a su compañera que había hablado de ella y también la ha animado por del desgaste que había sufrido tanto personal como profesional desde la emisión del documental de Rocío Carrasco . "Me parece muy valiente decir que no estás bien, me parece una gran señal de valentía", le decía, y Carlota Corredera se derrumbaba en el plató.

El haber mostrado su vulnerabilidad ante la audiencia no le importa a Carlota Corredera, "quiero que quede de antemano muy claro que esa fragilidad no significa que vaya a ceder un centímetro con mi compromiso con las mujeres", ha sentenciado. "Lo único que me avergüenza es haber llorado, pero todo eso no es nada con lo que significa ser una mujer maltratada en este país", ha añadido.