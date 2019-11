Cristina Cifuentes sorprende a Carlota Corredera: visita 'Sálvame' para entregarle el primer ejemplar de su nuevo libro

Hemos tenido aislada a Carlota Corredera para que todo fuera una sorpresa. Ella no sabía qué iba a pasar pero, tras minutos sola y sin móvil en una sala VIP, ha sido conducida por Kiko Hernández hasta el centro del plató. Allí, ha visto en imagen cómo una mujer se acercaba al plató, solo veía sus pies y no podía dar crédito cuando Kiko Hernández anunciaba de quién se trataba: ¡Cristina Cifuentes!

Le dijo “sí” un 14 de febrero y se puso a “saltar” en peluquería porque no se lo esperaba: “Gracias por tu generosidad y a la de las otras diez personas, aquí hay nueve meses de trabajo y mucha renuncia, pero ha valido la pena”. Para la presentadora es importante decir sin miedo que somos feministas porque no es más que estar a favor de la igualdad y Cristina Cifuentes asentía: “Gracias a estos últimos meses y a haber contribuido con una pequeña gotita en este libro maravilloso te he podido conocer como persona y eres maravillosa”.

Hernández ofrece a Cifuentes presentar 'Sálvame Limón'

Como ya viene siendo habitual, los colaboradores rotan para presentar 'Sálvame Limón' y su identidad la deciden el azar, la cúpula o el público. Esta vez, el programa no quería desaprovechar la visita de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, que aunque no puede porque tiene que viajar, no lo descarta para el futuro: "Me encanta este programa y lo digo abiertamente, hay gente que dice que solo ve informativos, Yo veo 'Sálvame' y me divierto muchísimo, me parece que hacéis un trabajo estupendo y que sigáis así, entreteniendo a la gente".