Cristina Cifuentes ha visitado 'Sálvame' para darle una sorpresa a Carlota Corredera y traerle su nuevo libro. Kiko Hernández ha aprovechado la ocasión para ofrecerle a la expolítica presentar 'Sálvame Limón' la semana que viene: "Yo viajo mucho y no se si podré. No digo que en un futuro lo haga, pero la semana que viene...". Además, ha contado que ve el programa todas las tardes y le encanta: "Me divierto muchísimo y me parece que hacéis un trabajo estupendo".