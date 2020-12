Carlota Corredera regaña a Montero por sus dudas sobre lo que es violencia de género: “Me desespera”

En la sección ‘Con M de mujer’, Geles Hornedo estaba explicando que no solo la violencia física se considera violencia de género, sino que hay otros muchos comportamientos que se incluyen en esa categoría, como el humor sexista, la anulación o el controlar a tu pareja. Ante estas explicaciones, Antonio Montero ha preguntado: “¿Si es la mujer la que controla a su pareja es violencia de género?” Carlota Corredera ha saltado: “Ay de verdad, Antonio, es que me niego. Me desespera que llevemos un año con ‘Con M de mujer’ y que parezca que algunos de los compañeros predicamos en el desierto”.