Carmen Borrego fue testigo de un encontronazo entre Bigote y María Teresa Campos: "Lo que sé es que el último día la gritó"

La Campos venía muy contenta pero cuando lo ha escuchado, "lo he pasado muy mal", ha afirmado en el plató de 'Sálvame'. Pero cuando ha visto a Kiko Hernández se han fundido en un intenso abrazo, algo que ha sorprendido mucho a Carlota Corredera porque ella pensaba que no se hablaban y que no se habían reconciliado.