Bigote Arrocet se rompe y cuenta el motivo de su ruptura con María Teresa Campos: "Hubo una discusión y le dije que me iba"

Edmundo explica los motivos por los que se rompió la relación cuando Isabel Rábago le pregunta cuál es la verdad: "Tenia que venir conmigo a un premio europeo que se me da a mi de la moda y no quiso ir, hubo una discusión y entonces le dije que yo me iba. Cuando estás con alguien tú tienes que ser trasparente". Y argumenta el por qué de todo esto: "No me gusta pelar, la primera está bien, la segunda también, pero si viene la tercera, la cuarta, la quinta, a mi no me va". Aunque explica que si le gustaría tener una conversación con ella: "La tendré algún día, pero eso te lo tiene que pedir el cuerpo porque ir forzoso en la vida no es bien". Además, Bigote desvela que no era la primera vez que esto ocurría: "Yo ya me habia ido una vez, pero como yo la quería me dio pena y volví".