La presentadora el lugar al que se va a mudar: "Es el mejor del mundo"

María Teresa rompe a llorar cuando se entera de que Bigote ha confesado haber vuelto con ella "por pena"

La periodista termina: "Yo con él no tengo nada que ver, que me dejen tranquila y que él viva su vida"

'El programa de Ana Rosa' muestra la conversación que María Teresa Campos ha tenido en la radio con Jiménez Losantos en 'Es la mañana de Federico'. La periodista se pronuncia sobre todas las declaraciones de Bigote Arrocet en 'Secret Story' y se derrumba al recordar la ruptura.

Federico Jiménez Losantos elogia públicamente a María Teresa Campos en su programa y le da un consejo: "No te des más disgustos que los inevitables". La madre de Terelu responde muy entristecida: "Eso intento, muchas gracias, me vas a hacer llorar...".

Beatriz Cortázar, escuchando el llanto de Teresa, le dice: "No, tus lágrimas sí que nos conmueven". Jiménez Losantos es más directo con la presentadora: "Que llore él, Teresa. Que llore él". Unos mensajes muy claros para subir el ánimo a la periodista, que vio cómo Bigote lloraba en la casa de 'Secret Story' junto a Isabel Rábago.

María Teresa habla de Bigote y su reality

La invitada en el programa de radio explica que ahora mismo la vida de Bigote Arrocet "no me compete, no tiene nada que ver".

"Que le vaya bien o le vaya mal, que gane o lo que sea, que yo con él no tengo nada que ver, que me dejen tranquila y que él viva su vida", matiza Teresa Campos. Luego, sobre 'Secret Story' dice: "No estoy viendo el reality, que gane el reality o lo que coño quiera que esté haciendo...".

Teresa Campos se rompe: "Por pena dice..."

Bigote Arrocet está dando su versión sobre la ruptura y Campos, con la voz muy débil, declara: "Yo no me comparo con él, lloro por mí, por las cosas de mi vida". Sin embargo, una periodista le confiesa que su ex ha declarado haber vuelto con ella por pena. Es aquí cuando María Teresa se derrumba entre lágrimas: "Por pena dice...".