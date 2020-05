Carmen Borrego vuelve a dar positivo por coronavirus: "Por las noches me invade la depresión y no paro de llorar"

“He pasado más miedo que con el cáncer, cuando todo termine necesitaré ayuda psicológica”, dice en exclusiva en la revista ‘Lecturas’.

Carmen Borrego se contagió y, tras varias semanas, ha dado positivo en coronavirus de nuevo: “He pasado más miedo que con el cáncer, cuando todo termine necesitaré ayuda psicológica”, dice en exclusiva en la revista ‘Lecturas’. De hecho, cuenta que cuando dio positivo por segunda vez estuvo llorando tres horas: “Lo único que quería era que me diera negativo para sentarme al lado de mi marido a ver la tele”.

“El aislamiento me mata”, dice Carmen y es que lleva 17 días sin salir de su habitación: “Empiezo a volverme loca”. Además, asegura que el virus le está produciendo unos “dolores terribles” y que no fue capaz de contárselo a su madre, tuvo que pedirle ayuda a su hermana, Terelu.

“Los días pasan muy despacio, si suena el teléfono me molesta, no me apetece hablar”, dice Carmen, haciendo unas declaraciones que han sorprendido a todos en ‘Sálvame’: “Hasta piensas que puedes trasmitir el virus por teléfono, no he hecho ni una videollamada”.

“Por las noches me invade la depresión y no paro de llorar, lo que más me aterra es que mi marido se contagie”, sigue confesando Carmen que lo primero que hará tras dar negativo será darle un abrazo.