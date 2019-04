La drástica decisión de Carmen Borrego: deja su puesto 'Sálvame'

Ellos se defendieron, no sabían que se operaba, tampoco era la primera vez que lo hacía… y esto dio paso atras el que

Al parecer, comunicó su decisión a los directores de ‘Sálvame’ a través de un grupo de whatsapp y David Valldeperas nos lo ha explicado: “Tiene pánico escénico a estar en este plató, a todo lo que se comenta sobre ella, no está acostumbrada, le pasa factura y lo pasa mal”. Ahora, Carmen quiere “alejarse” y apartarse de los focos. Lo que más le gustaría es volver al pasado, al momento en el que dirigía y la decisión está tomada, no quiere negociar su regreso a ‘Sálvame’.

¿Qué ha motivado esta decisión?

Según María Patiño, presentadora de ‘Sábado Deluxe’, Carmen acabó su entrevista “satisfecha” aunque no contenta, con lo que no entiende su drástica decisión. Sin embargo, algo debió pasar el lunes que le hizo cambiar de opinión pero ¿qué?

Kiko Hernández: “Aporta menos y nada”

Kiko Hernández no entiende la decisión de Carmen y menos aún que eche sobre ellos “la porquería” y no haga autocrítica: “Podía decir que hay tardes que no abre la boca ni para dar las buenas tardes. Aporta menos y nada”.