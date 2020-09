Kiko Hernández: “El exmarido de Carmen Borrego quiso hablar y contar cosas muy bestias”

Antonio David Flores respondió a una entrevista de Carmen Borrego invitándole a hablar de su propia vida y no de su familia. Así, le animaba a hablar de su divorcio, de por qué su exmarido obtuvo la custodia de los hijos que tienen en común…

Y estas afirmaciones han desencadenado una auténtica tempestad. Carmen no quiso hablar de lo que pasó por respeto a sus hijos pero existen documentos y sentencias de las que se desprenden que el marido de Carmen interpuso la demanda de divorcio acusándole, supuestamente, de abandono del hogar.

Pero hay más, el exmarido de Carmen no ha hablado pero hubo un tiempo en el que, al parecer, se lo habría planteado: “Hubo un momento en el que este señor quería hablar y contar cosas demandables de Carmen Borrego, cosas muy bestias, pero muy bestias”.

Ahora no quiere hablar, pero parece que en el pasado incluso habría hecho una “ronda de llamadas” a periodistas: “Llamó diciendo ‘tengo esto’ de Carmen Borrego y eso se queda grabado”.

Mila Ximénez: "Fue una guerra encarnizada"

Por su parte, Mila Ximénez cuenta que la batalla legal entre ellos fue "encarnizada" y añadía que se comentaron cosas que ella no reproducirá ya que no sabe si eran ciertas o no: “Perjudicaban muy gravemente a la imagen de Carmen”.