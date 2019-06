Carmen Gahona advierte a Manuel Cortés: “Estoy dispuesta a todo si faltas al honor de tu padre”

Con motivo de la última intervención de Manuel Cortés en ‘Sábado Deluxe’, Carmen Gahona ha intervenido en ‘Sálvame’ para responder a las declaraciones del hijo mayor de Raquel Bollo y Chiquetete. La Gahona nos ha contado que aunque no ha visto aún la entrevista le han contado que el hijo de la Bollo ha hablado muy mal de ella y de su difunta expareja. A Carmen no le importa que se meta con ella, pero sí ha dejado claro que con Chiquete no pasará ni una… La Gahona ha advertido a Manuel Cortés manifestándole que si falta a su “honor”o al de su "padre", tomará las medidas legales pertinentes.