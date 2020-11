Los ataques de Carmen Lomana contra Kiko Rivera

La relación de Carmen e Isa P. en ‘Supervivientes’

Carmen opina sobre la herencia de Paquirri

La comentarista se ha posicionado al lado de la tonadillera y ha explicado que, según sus conocimientos, Kiko no tendría nada qué reclamar sobre Cantora: “Isabel es la usufructuaria, y si no quiere, no vende (…) Según él, cuando era un adolescente su madre le dio un papel para firmar que no sabía lo que era (…) Tenía 18 años. Andaba con la cabeza en otro sitio”, ha dejado caer.

Es más, según Lomana, Isabel ha actuado de manera coherente dada la trayectoria del dj: “Que no, Isabel tampoco es tonta, no ha hecho nada ilegal. Ha preservado un poco esto porque, si a este chico, que él mismo que se ha gastado millones en Ferraris, le das una parte de Cantora… no habría ahora ni Cantora ni dinero ni nada (…) Menos mal que su madre no se lo ha dado (…) Y esto se habla en familia, discute con ella, grita con ella, pero no en un programa de televisión”, ha criticado sobre la actitud combativa de Kiko.