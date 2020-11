Kiko Rivera hace una promesa pública a su padre Paquirri sobre la herencia de Cantora: "Hasta el final"

Kiko Rivera sube una foto junto a su padre Paquirri: "Te lo prometo"

El dj estará presente en el especial sobre la herencia de Cantora

Kiko sospecha que Isabel Pantoja podría haberle metido en "un marrón"

A dos días de que se estrene en Telecinco el especial 'Cantora: la herencia envenenada' donde se analizará en profundidad la polémica herencia que ha provocado la guerra abierta entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja, el dj ha subido a redes sociales una entrañable fotografía junto a su padre Francisco Paquirri, y ha acompañado a la imagen de un mensaje muy significativo.

El mensaje de Kiko Rivera

Igual de contundente que se ha venido manifestando las últimas semanas, Kiko ha vuelto a colgar un mensaje en Instagram donde deja claro que llegará “hasta el final” en el conflicto que le tiene enemistado con su madre. El exconcursante de GH DÚO sospecha que Isabel Pantoja podría haberle engañado a la hora de repartir el legado de Paquirri y está dispuesto a descubrir “toda la verdad”.

Ver esta publicación en Instagram Hasta el final papá Te lo prometo😌 Una publicación compartida de Kiko Rivera (@riverakiko) el 11 Nov, 2020 a las 12:59 PST

Pero este no es el primer recado que Kiko le deja a su madre a través de redes sociales. Hace una semana, el dj colgó otra foto junto a su padre y explicó las razones por que la se sentía profundamente decepcionado con la tonadillera: "Ojalá estuvieses aquí papá. Nada de esto estaría pasando. Tengo miedo de encontrarme con la verdad. Pero voy a luchar hasta el final tumbando a quien haga falta tumbar. Si ellos no supieron respetar tu voluntad, si todavía está en mi mano, te juro por Dios que yo lo haré. Te extraño tanto en estos momentos, no sabes cuánto", escribía junto a una imagen de su infancia con Paquirri.

La guerra por la herencia de Cantora

Pero ¿qué ha pasado realmente para que 36 años después de la muerte de Paquirri su viuda y su hijo pequeño estén en pie de guerra? Kiko Rivera dio las primeras pistas en la demoledora entrevista que concedió a Mila Ximénez para la revista Lecturas.

“Mis abogados han pedido el testamento. Quiero enterarme de la verdad. Solo tenía siete meses cuando murió. Llevo detrás de esto mucho tiempo. Me huelo lo peor. A veces es mejor no enterarse de las cosas para no sufrir. En el fondo de mi corazón sé que algo pasa. Yo no cedí Cantora a sabiendas. Cuando tenía 18 años fui a firmar con ella. Pero claro, a esa edad, y la vida que yo tenía, mi madre me dice 'firma esto' y yo voy de cabeza. Ni siquiera recuerdo que firmé".

Además, Kiko Rivera habló con su hermana en ‘La casa fuerte 2’ y le explicó sin rodeos cuáles eran las duras sospechas que tenía de su madre: “Tengo que luchar, ya no por la herencia, me da igual, sino porque me haya metido en un marrón sin saberlo”, confesaba a Isa, quien se echaba las manos a la cabeza.

Todos los detalles del especial

El director de ‘Sálvame’ ha adelantado todos los detalles de este especial que verá la luz el viernes 13 de octubre a las 22.00 h. en Telecinco. “Un equipo de diez personas se ha puesto a analizar el testamento de Paquirri línea por línea".