Kiko Rivera podría estar entre la espada y la pared . Tanto Chabeli Navarro como Silvia Sicilia aseguran que al DJ le gusta grabar a sus parejas mientras mantienen relaciones sexuales. “Hay un pen con contenido muy comprometido en el que están en una habitación de un hotel de after, no se puede dormir y pues eso…” cuenta una fuente anónima al programa.

Sálvame se ha puesto en contacto con la madre de Silvia Sicilia, que ha arremetido duramente contra Kiko Rivera. "Me parece una salvajada lo que están haciendo, es una cosa íntima, no viene a cuento estoy, estoy muy disgustada. No quiero ni ver, este señor me da dolor de estómago. Solo busca popularidad y que estén hablando de él. Mi hija está por encima de este señor. No sé por que entra", cuenta.