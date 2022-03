Edurne celebra hoy uno de los días más importantes de su vida. Su hija Yanay, sopla este viernes las velas de su primer cumpleaños y su orgullosa mamá no puede estar más emocionada. A través de sus redes sociales, la jueza de 'Got Talent' ha querido dedicar un especial post a su 'bebita', que desde que llegase a este mundo tal día como hoy hace justo un año, no ha parado de revolucionar y llenar su vida de alegrías.