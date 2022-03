El último escándalo de Froilán: es expulsado de una discoteca por disparar gas blanco

Sin parar de dar saltos y desde la cabina del DJ, Froilán apunta hacia el medio de la pista y acciona el pulsador. Según lo que los testigos de la fiesta han contado a diferentes medios, el joven estaba “ muy pesado ” y no dejaba de fumigar

" Le cogió el puerta y le dijo que se bajase de la tarima por coger la pistola esa . La estaba liando gorda y un amigo le decía: ‘Venga, dale, dale’. Vino el puerta, le grabaron y se lío. No pidió perdón ni se arrepintió, se iba riendo, ya sabes que Froilán es un poco pillo", cuenta una de las personas que estuvo en la discoteca.

"Me pareció bastante patético. Con amigos míos tuvo una discusión. Lleva un estilo de vida muy ostentoso, de fiesta, mujeres, discotecas, Un día le pregunté si no se le caería la cara de vergüenza si supiese lo que su abuelo pensaba de él y me contestó que se la sudase lo que pensases", asegura otro.