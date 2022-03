El tremendo ataque de risa de Terelu al ver sus imágenes más comprometidas: "Hubo un momento que dije 'no puedo"

¿Qué es lo que le ha sucedido a Terelu esta semana durante un programa en directo? El jueves María bromeaba con ella: "He estado a punto de ponerte laxante en el té" . La mayor de las Campos respondía dándonos una pista: "Eso lo dice por algo que me pasó ayer, es más mala que la quina".

Así que, sin más preámbulo, hemos analizado el programa del miércoles para descubrir qué fue lo que le ocurrió a nuestra presentadora. Terelu empezó la tarde moviendo las piernas de forma un tanto rara y resoplando. Mientras se veía en pantalla, no podía parar de reír.

Desde plató y ya mucho más tranquila que en el programa del miércoles, Terelu ha compartido con la audiencia cómo lo vivió: "Lo peor de todo es que yo intenté controlar mi cuerpo. Y lo que me pasó es que empecé a temblar por intentar controlarlo. Yo no veía un mañana para leer lo que tenía que leer. Hubo un momento que dije 'no puedo'".