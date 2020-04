Chayo Mohedano sube la temperatura con una ardiente foto desnuda frente al espejo

La hija de Rosa Benito ha hablado también sobre su posible participación en 'Supervivientes': "Me lo han ofrecido muchas veces, no iría porque me comería hasta la tierra , soy muy comilona", ha desvelado.

Chayo no ha tenido tapujos a la hora de hablar de su familia: "Yo soy la mediadora, igual que lo era mi tía. No me corto en decir las cosas", ha confesado. "Me he plantado porque ya tengo tres hijos pero por mí tendría un equipo de fútbol".