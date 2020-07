El monumental mosqueo de Chelo Gª Cortés cuando le persigue el Cobrador del Frac

Lo que no sabía es que iba a tener a su cobrador particular al lado durante todo el programa. Se ha echado a llorar en publicidad porque la situación le produce vergüenza pero el cobrador asegura que no ha tenido a bien hablar con él: “Sigue negándolo todo cuando hay testigos. Me acabo de enterar de que hay más cosas, ha empezado a salir un tema de un restaurante que desconocía, creo que la bola es más gorda…”