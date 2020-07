Chelo Gª Cortés estalla contra la dirección tras ser perseguida por el Cobrador del Frac: “No me merezco este bochorno”

El origen del conflicto con Chelo Gª Cortés

Y todo por un 'simpa' de 2.5 euros: la diferencia entre el valor del cheque con el que Chelo pagó su menú del día en un restaurante cercano a Telecinco y el total de la cuenta. Sin embargo, según Kiko Matamoros, tomó alguna consumición más fuera de carta y no lo pagó. "No es un día, son todos los días, dame esto lo otro, tal, ella es así", nos ha dicho un testigo.

Lo que no podía ni imaginar es que este hombre no iba a separarse de ella en toda la tarde y ha acabado por estallar. “¡Váyase a su casa y déjeme en paz!”, le decía al cobrador, quejándose de haber aguantado “lo que no está escrito”. Finalmente, la colaboradora rompía a llorar y lanzaba un reproche a la dirección: “Esto es un sofocón ¡No me merezco el bochorno de esta tarde!”