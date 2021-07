Antonio Vega, exnovio de Avilés: "Me dijo que Chelo le había pedido 2.500 euros"

Chelo García Cortés niega que le haya pedido dinero a José Antonio Avilés

La colaboradora se derrumba por sus problemas económicos

Chelo García Cortés ha sido una de las confidentes de José Antonio Avilés durante este tiempo, por eso no pensó que el colaborador de 'Viva la vida' pudiera traicionarla según ha contado Antonio Vega, exnovio de Avilés. El de Málaga se ha enfrentado a Kopérnica desvelando las mentiras que le dijo Avilés. Pero además reveló que el colaborador le habría contado que Chelo García Cortés le pidió 2.500 euros.

La colaboradora de 'Sálvame' ha negado rotundamente que sea cierta esa información. José Antonio Avilés, al teléfono con Belén Esteban, no quiso reconocer la verdad que Kopérnica había sacado a la luz, y entonces Chelo estallaba porque al principio se le hubiera puesto en duda.

"Avilés dice que no pero como es Chelo vamos a dudarlo, ¿no? ¡Estoy hasta las narices! Si tuviera que pedir... He pedido, lo he devuelto y no he tenido que pedir de nuevo en la vida. Ya está bien. Hay que tener dignidad para pedir y devolver. Hago mi vida como puedo", exclamó de repente.

Chelo se derrumba y confiesa sus problemas económicos

Tras esto, Chelo se sinceró con Carlota Corredera acerca del mal momento que está pasando. "La vida te lleva por unos derroteros que no buscas y me molesta que se digan cosas que son inciertas. Ahora se está hablando de mí. Estoy haciendo mi trabajo, estoy haciendo mi programa y me he roto porque llevo una temporada que no lo estoy pasando bien. Lo estoy haciendo con la mayor dignidad posible", explicó.